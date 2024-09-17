Военнослужащий Нацгвардии получил ранение в Алматы

В воинской части 5571 Национальной гвардии РК ранение из пистолета получил военнослужащий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Регионального командования "Оңтүстік".

Сообщается, что инцидент произошел после завершения учебных стрельб на полигоне.

"При сдаче оружия военнослужащим из пистолета Макарова было получено легкое касательное ранение указательного пальца. Медицинская помощь была оказана на месте. Причины и обстоятельства выясняются, проводится служебное расследование", - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что во время несения службы в суточном наряде военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арыского гарнизона получил ранение в голову из травматического оружия.

"По предварительной информации, военнослужащий по контракту совершил попытку суицида на фоне семейно-бытового конфликта.

Военнослужащий по контракту доставлен в районную больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На данный момент состояние здоровья оценивается как стабильно тяжелое. Угрозы жизни не имеется", - рассказали в пресс-службе Шымкентского гарнизона.

На прошлой неделе офицер воинской части Национальной гвардии получил легкое ранение на учебном полигоне. Ему оказали на месте помощь, жизненно важные органы не были повреждены.

Кроме того, ранее на полигоне в Мангистауской области погиб солдат-срочник. По подозрению в умышленном убийстве был задержан командир взвода. В Минобороны сообщили, что создана спецкомиссия под руководством вице-министра, которая выясняет обстоятельства трагедии.

Добавим, что в Казахстане была опубликована петиция с предложением повысить призывной возраст солдат-срочников с 18 до 20 лет. По мнению авторов петиции, в 18 лет молодые люди часто не обладают достаточной зрелостью для выполнения серьезных задач, связанных с защитой Родины. А вот после 20 лет они имеют более устойчивую психологическую и физическую подготовку, что повышает их готовность к военной службе.