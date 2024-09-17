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Португалия в огне: страну охватили лесные пожары. Европа спешит на помощь

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Пожары в Португалии
Пожары в Португалии. Фото: Octavio Passos/Getty Images

Дождливая весна и начало лета не спасли Португалию от лесных пожаров — сезон начался позже обычного, но с удвоенной силой. В понедельник был открыт счет человеческим жертвам, и другие страны Европы отправились помогать Португалии бороться со стихией. Во вторник ситуация не улучшилась.

В стране бушуют более 140 пожаров, согласно официальным данным спасателей. Для их тушения задействованы 19 самолетов, вертолетов и дронов, почти 900 единиц наземной техники и около 3000 человек.

Главные очаги — на севере и в центре страны. В районе Авейру пылает особенно сильно. Из-за этих пожаров в понедельник закрыли главную автодорогу между Порту и Лиссабоном.

Согласно последним данным властей, два человека погибли при тушении, более десятка пострадали. Из нескольких деревень эвакуировано население.

Пожары не редкость в Португалии и Испании, однако ученые отмечают, что изменение климата делает их более масштабными и непредсказуемыми.

Прошлое лето в Европе выдалось самым жарким в истории, как и в целом на планете. Текущий год наверняка окажется самым тёплым в истории человечества, что сделает последнее десятилетие рекордно жарким за все время наблюдений и подтвердит тенденцию масштабного нагревания планеты, в котором виновато человечество.

Изменение климата раскачивает погодные «качели», что приводит к усилению масштабов и частоты природных катаклизмов. Пока в Португалии горят леса, центральную Европу затапливает.

Для помощи в тушении пожаров Европа прислала Португалии 8 самолетов.

«Мы срочно мобилизуем 8 пожарных самолетов, — сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Я благодарю Францию, Грецию, Италию и Испанию за то, как быстро они откликнулись. Вот она, европейская солидарность в ее лучшем проявлении».

На ближайшие дни синоптики обещают Португалии сохранение жаркой и сухой погоды. Пожары не утихнут, предупредили власти страны и ввели режим повышенной опасности на всей территории страны до конца дня 19 сентября, «учитывая прогноз погоды на ближайшие несколько дней, который указывает на значительно возрастающий риск лесных пожаров».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2162506-portugaliya-v-ogne-stranu-ohvatili-lesnye-pozhary-evropa-speshit-na-pomoshch/

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