В США обнародовали последние сообщения экипажа затонувшей подводной лодки "Титан"

Береговая охрана США поделилась новыми деталями о затонувшей в 2023 году подводной лодке "Титан", передает NUR.KZ со ссылкой на "CNN". Служба произвела реконструкцию событий.

В США проходят слушания по делу о гибели всего экипажа, находившегося в подводной лодке "Титан". Слушания будут идти несколько недель. Служба береговой охраны, которая проводила расследование о взрыве судна, заявила, что экипаж отправил свое последнее сообщение всего за 6 секунд до того, как потерял контакт с поверхностью во время погружения.

"Сбросил два веса", - таким было сообщение "Титана", отправленное его базовому кораблю. Сообщается, что речь шла о весе, который подводный аппарат мог сбросить в надежде вернуться на поверхность. В иске семьи одной из жертв утверждается, что сообщение, отправленное примерно через 90 минут после погружения судна, было признаком того, что экипаж мог знать, что что-то не так, и пытался прервать миссию. Но после этого связь с судном была потеряна.

Также издание пишет, что после этого были вызваны первые свидетели, которые являются экс-сотрудниками "OceanGate". Именно эта кампания разработала и эксплуатировала подводный аппарат, взимая около 250 тыс. долларов за билет. Компания столкнулась с растущим вниманием к своей деятельности на фоне сообщений о проблемах с безопасностью.

"В течение последних 15 месяцев наша команда постоянно работала в тесном сотрудничестве с несколькими федеральными агентствами, международными партнерами и экспертами отрасли, чтобы выяснить обстоятельства этого инцидента", - заявил председатель комиссии Джейсон Нойбауэр.

Он добавил, что слушания позволят представить выводы и непосредственно услышать ключевых свидетелей и экспертов в открытом формате. Он считает, что слушания "являются критическим шагом в миссии по пониманию факторов, которые привели к инциденту, и, что еще важнее, действий, необходимых для предотвращения подобных случаев в будущем".

Гибель батискафа "Титан"

Напомним, 18 июня 2023 года, в Атлантическом океане пропала подводная лодка, которая использовалась для погружения туристов к затонувшему кораблю "Титаник". Была начата спасательная операция.

Тогда сообщалось, что исследовательское судно "Полар принс" потеряло связь с командой подлодки через час и 45 минут после погружения. Спасатели засекли "подводные шумы" в исследуемом районе, но их источник не обнаружили.

Эксперты сообщали, что поиски пропавшего в Северной Атлантике батискафа "Титан" вошли в решающую стадию. По их оценкам, запаса кислорода на борту подводного аппарата оставалось менее чем на пять часов.

Позже стало известно, что в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа "Титан" были обнаружены обломки. 23 июня 2023 года компания OceanGate объявила погибшими людей, находившихся на борту "Титана".

Также сообщалось, что Береговая охрана США проводит собственное расследование гибели батискафа "Титан". Кроме того, по информации, опубликованной The New York Times, супруга одного из пилотов субмарины, пропавшей в воскресенье, оказалась праправнучкой Исидора и Иды Штраус, пассажиров первого класса, погибших на "Титанике" в апреле 1912 года.

Между тем режиссер фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон высказался о поразившем его сходстве двух катастроф - крушения самого лайнера и гибели субмарины, на которой спускались к затонувшему кораблю. Позже сообщалось, что фанаты "Симпсонов" увидели в сериале предсказание трагедии с батискафом "Титан".

Добавим, что Русская служба Би-би-си подробно рассказывала о каждом из пяти погибших.