Полковник полиции в отставке спас ребенка в горах в Алматинской области (видео)

В Алматы наградили полковника полиции в отставке Жалгаса Абиева, который в начале сентября спас ребенка в горах в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Как сообщили в департаменте, Абиев награжден нагрудным знаком "Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін" за смелость и самоотверженность, проявленную при спасении человеческой жизни. Награду вручил глава ДЧС южной столицы Нурлан Атыгаев.

Так, по данным министерства, 8 сентября на пульт 112 ДЧС Алматы поступило сообщение о падении мальчика с обрыва в туристической зоне "Поляна Терра" ущелья "Проходное" в Алматинской области. На место выехали спасатели

"До прибытия спасателей очевидцем происшествия стал полковник полиции в отставке - Абиев Жалгас Курманкалымович, который в свою очередь и сообщил о происшествии.

При подъеме на "Поляну Терра", проходя опасный участок горного ущелья, Абиев услышал крики ребенка и его матери, которые просили помощи. Оказалось, что ребенок сорвался с 10-метрового обрыва ущелья, мать в панике не находила себе места, была готова прыгнуть вслед за собственным ребенком", – рассказали в ДЧС.

Абиев, оценив обстановку, понимая опасность горного рельефа, приступил к поиску пострадавшего мальчика. Обнаружив место падения ребенка, мужчина сразу же убедился в том, что 10-летний мальчик был в сознании, и начал оказывать ему первую доврачебную помощь.

"Потерпевший лежал головой вниз в сторону речки. Быстро от верхней части туловища и вниз, до пяток, не сильно нажимая, мужчина спрашивал, где у него болит. После наружного осмотра, убедившись в отсутствии видимых повреждений позвоночника, грудной клетки и ног, поменял его положение тела, подложив под тело свою куртку.

Все это время он разговаривал с пострадавшим, чтобы мальчик не потерял сознание, дал попить немного воды и морально поддерживал пострадавшего. В то время, когда остальные присутствующие были в замешательстве, гражданин Абиев своевременно принял все необходимые меры, понимая, что любое промедление может закончиться гибелью мальчика", - поделились в ведомстве.

В итоге мальчика эвакуировали из ущелья на вертолете и госпитализировали в реанимацию. Сейчас мальчик в порядке.

В ДЧС добавили, что Жалгас Абиев проработал на госслужбе 23 года. Сейчас он является исполняющим обязанности начальника отдела службы безопасности Центра олимпийской подготовки "Алматы" Комитета по делам спорта и физической культуры.

Напомним, 9 сентября сообщалось, что семь человек ушли в горы Алматинской области и заблудились. Двоим стало плохо. Спасатели нашли туристов сильно уставшими и замерзшими. Вертолет с сотрудниками центра медицины катастроф оперативно вылетел к месту происшествия. Туристов эвакуировали в Алматы и передали медикам.

До этого спасатели с помощью вертолета спасли мужчину, который в одиночку отправился в горы около Алматы и не вышел на связь в оговоренные с напарником сроки.

Добавим, ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.