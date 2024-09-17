Полковник полиции в отставке спас ребенка в горах в Алматинской области (видео)
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В Алматы наградили полковника полиции в отставке Жалгаса Абиева, который в начале сентября спас ребенка в горах в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
Как сообщили в департаменте, Абиев награжден нагрудным знаком "Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін" за смелость и самоотверженность, проявленную при спасении человеческой жизни. Награду вручил глава ДЧС южной столицы Нурлан Атыгаев.
Так, по данным министерства, 8 сентября на пульт 112 ДЧС Алматы поступило сообщение о падении мальчика с обрыва в туристической зоне "Поляна Терра" ущелья "Проходное" в Алматинской области. На место выехали спасатели
"До прибытия спасателей очевидцем происшествия стал полковник полиции в отставке - Абиев Жалгас Курманкалымович, который в свою очередь и сообщил о происшествии.
При подъеме на "Поляну Терра", проходя опасный участок горного ущелья, Абиев услышал крики ребенка и его матери, которые просили помощи. Оказалось, что ребенок сорвался с 10-метрового обрыва ущелья, мать в панике не находила себе места, была готова прыгнуть вслед за собственным ребенком", – рассказали в ДЧС.
Абиев, оценив обстановку, понимая опасность горного рельефа, приступил к поиску пострадавшего мальчика. Обнаружив место падения ребенка, мужчина сразу же убедился в том, что 10-летний мальчик был в сознании, и начал оказывать ему первую доврачебную помощь.
"Потерпевший лежал головой вниз в сторону речки. Быстро от верхней части туловища и вниз, до пяток, не сильно нажимая, мужчина спрашивал, где у него болит. После наружного осмотра, убедившись в отсутствии видимых повреждений позвоночника, грудной клетки и ног, поменял его положение тела, подложив под тело свою куртку.
Все это время он разговаривал с пострадавшим, чтобы мальчик не потерял сознание, дал попить немного воды и морально поддерживал пострадавшего. В то время, когда остальные присутствующие были в замешательстве, гражданин Абиев своевременно принял все необходимые меры, понимая, что любое промедление может закончиться гибелью мальчика", - поделились в ведомстве.
В итоге мальчика эвакуировали из ущелья на вертолете и госпитализировали в реанимацию. Сейчас мальчик в порядке.
В ДЧС добавили, что Жалгас Абиев проработал на госслужбе 23 года. Сейчас он является исполняющим обязанности начальника отдела службы безопасности Центра олимпийской подготовки "Алматы" Комитета по делам спорта и физической культуры.
Напомним, 9 сентября сообщалось, что семь человек ушли в горы Алматинской области и заблудились. Двоим стало плохо. Спасатели нашли туристов сильно уставшими и замерзшими. Вертолет с сотрудниками центра медицины катастроф оперативно вылетел к месту происшествия. Туристов эвакуировали в Алматы и передали медикам.
До этого спасатели с помощью вертолета спасли мужчину, который в одиночку отправился в горы около Алматы и не вышел на связь в оговоренные с напарником сроки.
Добавим, ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2162229-polkovnik-v-otstavke-spas-rebenka-v-gorah-v-almaty/