"40 минут не пускали спасателей": суд вынес решение по делу о ЧП на заводе в Караганде

В Караганде суд рассмотрел дело по факту воспрепятствования работе сотрудников ДЧС при ЧП на ферросплавном заводе, передает NUR.KZ со ссылкой на суды региона.

В суде Караганды рассмотрено дело об административном правонарушении по факту воспрепятствования госорганам по контролю и надзору при выполнении служебных обязанностей, имевшего место в ТОО "YDD CORPORATION", сообщает пресс-служба судов региона.

"Установлено, что 20 июля на ферросплавном заводе произошел выброс пламени из котла, в результате чего пострадали 8 работников. По прибытию к месту сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области представители ТОО не пропускали сотрудников ДЧС в течение 40 минут на территорию завода, отказавшись предоставить информацию на месте происшествия", - говорится в сообщении суда.

По данному факту ДЧС Карагандинской области в отношении ТОО возбуждено административное дело по части 1 статьи 462 КоАП (воспрепятствование государственным органам по контролю и надзору при выполнении служебных обязанностей) и направлено в суд.

В суде представитель компании факт воспрепятствования законной деятельности сотрудникам ДЧС не признал.

"Судом ТОО "YDD CORPORATION" привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 462 части КоАП РК и подвергнуто штрафу в пределах санкций данной статьи в размере двухсот месячных расчетных показателей", - отмечается в сообщении.

Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, 20 июля на карагандинском ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация: случился внезапный выброс пламени, в результате чего пострадали 8 работников предприятия, получив травмы различной степени.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Пострадавших доставили в многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж. Макажанова.

Кроме того, для дополнительной медицинской помощи по поручению Министерства здравоохранения РК в Караганду прибыли сотрудники Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова.

К сожалению, 22 июля скончался один из пострадавших - работник 1993 года рождения, с глубокими 85% ожогами тела. 24 июля стало известно о смерти еще одного из пострадавших работников, 1999 года рождения, с 90% ожогами тела. 25 июля еще двое сотрудников завода, 1981 и 1987 годов рождения, скончались в больнице, не приходя в сознание. Четверо остаются в тяжелом состоянии.

В Минздраве объяснили, почему пострадавших рабочих везли на "ГАЗели", также о расследовании происшествия высказывался аким области Ермаганбет Булекпаев. Премьер-министр Олжас Бектенов взял на личный контроль расследование ЧП на заводе в Караганде.

Позже в МЧС и вовсе заявили, что спасателей не пускали к пострадавшим во время ЧП.