"Усыпаны тротуары": в Караганде стали массово гибнуть воробьи

Жители Караганды сняли на видео факты массовой гибели воробьев. Причину тревожного явления начали выяснять специалисты управления ветеринарии, сообщает "31 канал".

По сообщению телеканала, жители Караганды и окрестных поселков распространяют в социальных сетях кадры с десятками погибших воробьев. На видео пернатыми буквально усыпаны тротуары.

"Посмотрите, что творится. Воробьи сами по себе дохнут. Вот он полуживой, вот они валяются все", - говорит автор одного из видео в микрорайоне Кунгей на юго-востоке Караганды. Также факты гибели птиц зафиксировали жители села Дубовка, где мертвыми воробьями была усыпана дорога.

Однако когда на место приехали представители Управления ветеринарии, нашли только одну птицу. Ее отправили в республиканскую лабораторию для исключения инфекционных заболеваний. Одна из версий - воробей отравился чем-то из мусорных контейнеров.

По данным экспертов, массовая гибель животных происходит временами в разных частях Земли. Воробьи всегда селятся рядом с людьми, поэтому их падеж люди замечают, говорит орнитолог из Германии Тиль Дитэрих.

"Был случай, когда погода была причиной резкое переохлаждение с дождями - это бывает, что, особенно молодые воробьи, молодые птицы не выдерживают - конечно, могут быть заболевания какие-то, корм. Но если это одновременно происходит на нескольких местах, надо, конечно, искать что похожее на этих местах", - сказал эксперт.

Напомним, в августе текущего года 150 мертвых диких птиц обнаружили у озера Қосшалқар в Баянаульском районе. На место выехали ветеринары и взяли биоматериал для исследования, при этом погибших пернатых сразу уничтожили.

И.о. руководителя управления ветеринарии Павлодарской области Асылтас Тлеубаев тогда же высказал предположение, что причиной смерти птиц может быть интоксикация от непресной воды, так как ранее озеро Косшалкар делилось на пресное и непресное, а сейчас они соединились.

Позже специалисты сделали заключение по массовой гибели птиц в Баянаульском районе Павлодарской области - они исключили птичий грипп.

В конце прошлого года мы писали о том, что туши 30 лебедей обнаружили инспекторы Каракия-Каракольского природного заказника в районе озера Караколь. Чуть позже стали известны результаты экспертизы по факту гибели десятков лебедей на берегу озера Караколь близ Актау. Тогда сообщалось о том, что пернатые умерли от птичьего гриппа.

В начале января стало известно о том, что количество туш погибших лебедей, найденных в Мангистауской области, возросло до 227. Позже в управлении ветеринарии заявили, что лебеди на озере Караколь гибли из-за нехватки пищи, а уже вторая возможная причина - птичий грипп.