Баня горела в Семее ранним утром
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Крупный пожар случился во вторник, 10 сентября, ранним утром в Семее - загорелась частная баня. ЧП обошлось без жертв и пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС Казахстана, пожар произошел в дачном массиве Солнечная долина.
Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.
Прибывшие на место вызова пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не доводить ситуацию до пожара.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2159392-banya-gorela-v-semee-rannim-utrom/