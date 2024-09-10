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Баня горела в Семее ранним утром

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Пожарные работают на месте ЧП
Пожарный. Иллюстративное фото: ДЧС Алматы

Крупный пожар случился во вторник, 10 сентября, ранним утром в Семее - загорелась частная баня. ЧП обошлось без жертв и пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС Казахстана, пожар произошел в дачном массиве Солнечная долина.

Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Прибывшие на место вызова пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не доводить ситуацию до пожара.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2159392-banya-gorela-v-semee-rannim-utrom/

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