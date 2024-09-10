Баня горела в Семее ранним утром

Крупный пожар случился во вторник, 10 сентября, ранним утром в Семее - загорелась частная баня. ЧП обошлось без жертв и пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС Казахстана, пожар произошел в дачном массиве Солнечная долина.

Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Прибывшие на место вызова пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не доводить ситуацию до пожара.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.