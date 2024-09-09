Пилота ослепили лазером во время полета над Атырау

Пилота самолета сообщением "Алматы - Атырау" ослепили лазером во время полета над городом. Правонарушителей ищут, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

В Telegram-канале Bercut 001 появилось видео с борта самолета. Очевидец событий снял, как с земли светят лазерным лучом в пассажирский самолет.

"На одном из рейсов, вылетающих из города Казахстана, было зафиксировано воздействие лазерных указок на пилотов с как минимум трех разных точек города", - говорится в сообщении.

В ДП на транспорте корреспонденту NUR.KZ рассказали, что 4 сентября текущего года линейным отделом полиции в аэропорту Атырау зарегистрирован факт ослепления лазером пилота воздушного судна авиарейса сообщением "Алматы - Атырау".

"По данному факту материал передан в управление полиции Атырау для проверки и установления местонахождения правонарушителей", - отметили в ведомстве.

Здесь добавили, что сообщений аналогичного характера от других авиарейсов не поступало.

Ранее в Сети появилось видео с инцидентом в аэропорту Астаны. Там заискрился ленточный транспортер багажа. Оборудование было немедленно выведено из эксплуатации для проведения необходимых ремонтных работ.

А к пассажирам аэропорта Алматы обратились с необычной просьбой. После потопа в уборной их попросили не оставлять краны биде в открытом положении. Проблема возникла после временного отключения водоснабжения.