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Автомобиль сгорел в пригороде Хромтау

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Пожарный тушит горящий автомобиль
Машина. Иллюстративное фото: pexels.com

Огнеборцы Актюбинской области потушили горящий автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел на автодороге в 7 км от города Хромтау.

Пожар в легковушке ликвидирован силами МЧС. Пострадавших нет.

МЧС призывает граждан быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2158879-avtomobil-sgorel-v-prigorode-hromtau/

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