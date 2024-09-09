Автомобиль сгорел в пригороде Хромтау

Огнеборцы Актюбинской области потушили горящий автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел на автодороге в 7 км от города Хромтау.

Пожар в легковушке ликвидирован силами МЧС. Пострадавших нет.

МЧС призывает граждан быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112.