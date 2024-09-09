Автомобиль сгорел в пригороде Хромтау
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Огнеборцы Актюбинской области потушили горящий автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Инцидент произошел на автодороге в 7 км от города Хромтау.
Пожар в легковушке ликвидирован силами МЧС. Пострадавших нет.
МЧС призывает граждан быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2158879-avtomobil-sgorel-v-prigorode-hromtau/