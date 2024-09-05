Жители Алматы нашли во дворе каракурта (видео)

Житель Алматы обнаружил на своем участке каракурта. По мнению экспертов, Алматы может стать привычным местом обитания ядовитых членистоногих, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала KTK, житель Алматы Муса Буркин обнаружил каракурта на участке своего дома. Мужчина занимался уборкой, когда вдруг заметил черную вдову и несколько коконов.

"Сестра увидела. Убирала за мной и увидела. Говорит: "Смотри, какой большой паук!". Я подошел, пригляделся. Уже вечерело. И я понял, что это самка каракурта. Потому что крупная - 2-3 сантиметра. И паутина, и коконы - 4-5 штук. И я взял газовый баллон и сжег их", - сказал Муса Баркин.

Семья опасается, что где-то могут быть еще и другие каракурты. Кроме того, самка оказалась еще и одной из самых ядовитых и опасных. По словам специалистов, раньше алматинский климат не подходил для жизни этих пауков. Однако из-за интенсивной застройки и роста города все идет к тому, что Алматы станет привычным местом обитания ядовитых членистоногих.

"Велика вероятность, что завозят паука с различными товарами, сельхозпродукцией, овощами, фруктами. Либо, что еще хуже в этом случае, если паук самостоятельно в весенний период расселился. Закрепился в городе, и ему удалось даже сплести коконы. Это говорит о том, что уже Алматы подходит к условиям, климатическим характеристикам для заселения паука", - считает заведующий лабораторией арахнологии и других беспозвоночных Института зоологии РК Айдын Есжанов.

Источник: KTK

Ранее Министерство здравоохранения обратилось к казахстанцам на фоне возросшей сезонной активности каракуртов - ядовитых пауков. Тогда в Минздраве напомнили, что каракурт считается одним из самых опасных пауков на свете. Яд насекомого называется токсальбумином. Он нейротоксичен, быстро распространяется по лимфатической системе, в 15 раз токсичнее яда гремучей змеи.

В начале июля жители Атырауской области сообщали о гибели 23 голов скота из-за нашествия каракуртов. Наряду с этим девять человек пожаловались на укусы насекомого, среди них было два ребенка. Чуть позже фермеры рассказали о 63 погибших верблюдах.

В это же время о нашествии ядовитых пауков заявили в Шымкенте. За два месяца в больницы обратились 15 человек.

В середине июля в Атырауской области из-за укуса каракуртов в реанимации оказались шесть человек. При этом ущерб от этих насекомых составил свыше 65 млн тенге. Жители обратились за помощью в Министерство сельского хозяйства.

Недавно ядовитых пауков обнаружили в Баянаульском нацпарке около озера Торайгыр. В день там начали находить больше 20 самок и до 80 коконов.