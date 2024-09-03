12-летняя туристка из Китая пропала в Казахстане после ссоры с мамой: в полиции сообщили об итогах поисков

В аэропорту Алматы нашли девочку из Китая, которую разыскивала полиция Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Департамента полиции на транспорте.

На сайте Департамента полиции на транспорте сообщается, что в Жамбылской области разыскивали несовершеннолетнюю туристку из Китая, которая приехала в страну вместе с мамой.

В ориентировке было указано, что девочка 2011 года рождения приехала с мамой из КНР в Казахстан для путешествия. Но 1 сентября, после ссоры с мамой, она собрала документы и не вернулась.

Ее нашли сотрудники Линейного отдела полиции в аэропорту Алматы.

"При патрулировании аэропорта установлена 13-летняя гражданка КНР Мия Ю Тинь. Иностранная гражданка была жива и невредима. По установлению личности девочки инициатор розыска был уведомлен и девочка была передана маме", - сообщили в полиции.

Недавно 16-летняя жительница Акмолинской области втайне от родственников уехала в Астану. По ее словам, в столице она хотела трудоустроиться. Полицейские вернули ее родителям.

Также в Семее нашелся третьеклассник, которого более суток искал весь город. Мальчика нашли живым и невредимым.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.