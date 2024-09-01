Еще один рабочий погиб на шахте в ВКО

Еще одна трагедия произошла на шахте в ВКО - погиб рабочий. Инцидент произошел на Артемьевской шахте, передает NUR.KZ со ссылкой на KAZ Minerals.

Сообщается, что в ночь на 1 сентября в результате падения закола на Артемьевской шахте травмы, несовместимые с жизнью, получил проходчик подрядной организации.

Накануне стало известно о том, что на Иртышской шахте в Восточно-Казахстанской области погибли четыре человека. По предварительной информации, они отравились газом.

Один человек попал в больницу.

Сегодня в Минтруда сообщили, что была создана комиссия по проведению специального расследования произошедшего. Также в ведомстве опубликовали список погибших.