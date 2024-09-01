Еще один рабочий погиб на шахте в ВКО
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Еще одна трагедия произошла на шахте в ВКО - погиб рабочий. Инцидент произошел на Артемьевской шахте, передает NUR.KZ со ссылкой на KAZ Minerals.
Сообщается, что в ночь на 1 сентября в результате падения закола на Артемьевской шахте травмы, несовместимые с жизнью, получил проходчик подрядной организации.
Накануне стало известно о том, что на Иртышской шахте в Восточно-Казахстанской области погибли четыре человека. По предварительной информации, они отравились газом.
Один человек попал в больницу.
Сегодня в Минтруда сообщили, что была создана комиссия по проведению специального расследования произошедшего. Также в ведомстве опубликовали список погибших.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2155656-eshche-odin-rabochiy-pogib-v-shahte-v-vko/