Крупный склад загорелся в одном из районов Алматы ночью (видео)

В одном из районов Алматы этой ночью загорелся склад с пластиковыми изделиями. Пожарным удалось его ликвидировать. Никто не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Этой ночью в Алатауском районе Алматы загорелся склад с пластиковыми изделиями, сообщала пресс-служба МЧС в Telegram.

Огнеборцы локализовали пожар на площади 400 кв. м. Пострадавших нет.

Примерно через час в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидировали. Дальнейшее распространение огня не допущено. Причина происшествия устанавливается.