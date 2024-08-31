Крупный склад загорелся в одном из районов Алматы ночью (видео)
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В одном из районов Алматы этой ночью загорелся склад с пластиковыми изделиями. Пожарным удалось его ликвидировать. Никто не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Этой ночью в Алатауском районе Алматы загорелся склад с пластиковыми изделиями, сообщала пресс-служба МЧС в Telegram.
Огнеборцы локализовали пожар на площади 400 кв. м. Пострадавших нет.
Примерно через час в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидировали. Дальнейшее распространение огня не допущено. Причина происшествия устанавливается.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2155416-sklad-zagorelsya-v-odnom-iz-rayonov-almaty-nochyu-video/