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Крупный склад загорелся в одном из районов Алматы ночью (видео)

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Горевший в Алматы склад
Горевший в Алматы склад. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В одном из районов Алматы этой ночью загорелся склад с пластиковыми изделиями. Пожарным удалось его ликвидировать. Никто не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Этой ночью в Алатауском районе Алматы загорелся склад с пластиковыми изделиями, сообщала пресс-служба МЧС в Telegram.

Огнеборцы локализовали пожар на площади 400 кв. м. Пострадавших нет.

Примерно через час в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидировали. Дальнейшее распространение огня не допущено. Причина происшествия устанавливается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2155416-sklad-zagorelsya-v-odnom-iz-rayonov-almaty-nochyu-video/

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