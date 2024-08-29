Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Машина с людьми застряла в песках в Жетісу (видео)

Опубликовано:

Машина застряла в песках
Машина застряла в песках. Кадр из видео: t.me/МЧС РК

В области Жетісу спасатели эвакуировали автомашину с людьми, застрявшую в песке, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС. После спасения медицинская помощь никому не понадобилась.

По информации МЧС, что вечером на службу 112 поступило сообщение о том, что в селе Лепсы Саркандского района в песках застряла машина с людьми.

На место происшествия выехали спасатели оперативно-спасательного отряда.

"Силами МЧС автомашина была эвакуирована на основную дорогу. Трое человек, находящиеся в легковой автомашине, в медицинской помощи не нуждались", - сообщили в МЧС.

Напомним, в июне текущего года автобус с туристами из Великобритании застрял в песках в Қонаеве. Сообщалось, что вблизи зоны отдыха в песке застрял автобус, в котором находилось 20 человек.

Недавно двух молодых туристов, которые попали под шторм и не смогли спуститься, обнаружили в горах Алматы спасатели.

А в Актобе спасатели МЧС пришли на помощь в экстренной ситуации - они помогли вызволить застрявшую в грязи карету скорой помощи.

До этого с подобными проблемами столкнулись автомобилисты в области Ұлытау, когда а трассе "Жезказган-Кызылорда" в грязи застряли около 20 машин и один автобус. Спасатели эвакуировали около 350 человек.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2155221-mashina-s-lyudmi-zastryala-v-peskah-v-zhet-su-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie