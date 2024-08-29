"Весь дом был в огне": обшивка полностью сгорела у многоэтажки в Актау

В одной из многоэтажек Актау сегодня утром загорелась обшивка дома, пламя попало даже в квартиры. Жильцы дома были эвакуированы, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, утром 29 августа в одном из многоэтажных домов Актау полностью сгорела обшивка. Пламя попало и в квартиры. Жильцам в спешке пришлось эвакуироваться.

"Было страшно, потому что весь дом был в огне. Мы видели, что у некоторых соседей полностью сгорело все. К нам огонь вошел из окна в кухню. Но запах гари - во всей квартире. Обои, потолки расплавились. Все это нужно менять теперь", - рассказал житель дома Темирбек Ербосынов.

ЧП произошло в 6 утра. Жители стали просыпаться от едкого запаха дыма. Около 60 человек выбрались на улицу самостоятельно. 15 их соседей с верхних этажей эвакуировали по пожарной лестнице. Среди них 8 детей. К счастью, обошлось без жертв.

Жильцы рассказали, что обшивка многоэтажки сделана из легковоспламеняющегося материала. По их мнению, именно поэтому пожар мгновенно охватил с первого по десятый этажи.

В строительной компании, которая возвела этот дом, пообещали восстановить фасад и выплатить погорельцам компенсации. К слову, это не первый подобный случай в Актау. Ранее власти уже призывали застройщиков исключить огнеопасные материалы во время строительства. А после сегодняшнего ЧП аким города поручил специалистам ГАСКа и пожарным осмотреть дома из некачественных материалов.

"Для выяснения причин пожара назначена специальная экспертиза. Учитывая размер ущерба, причиненного в результате происшествия, управляющая компания жилого комплекса обратилась к компании-застройщику с заявлением об оказании помощи в восстановлении жилья. В ответ на обращение компания заявила, что начнет восстановительные работы сразу после выдачи разрешения местных властей", - прокомментировал представитель строительной компании Каршига Сайлаубаев.

Источник: KTK

Несколько дней назад в Усть-Каменогорске из-за пожара в одной из квартир десятиэтажного дома эвакуировали 35 человек, в том числе семерых детей.

Недавно полыхающий пожар в многоквартирном доме сняли на видео в Балхаше. Жильцы успели эвакуироваться заблаговременно.

До этого в Алматы на крыше 17-этажного дома произошло возгорание. Огнеборцам удалось быстро потушить начинающийся пожар.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.