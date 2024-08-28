Почти 40 человек эвакуировали из многоэтажки из-за пожара в ВКО

В Усть-Каменогорске из-за пожара в одной из квартир десятиэтажного дома эвакуировали 35 человек, в том числе семерых детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС, пожар произошел в квартире, расположенной на третьем этаже десятиэтажного жилого дома – загорелись мебель и вещи.

"Прибывшими пожарными с помощью спасательного устройства (капюшонов) эвакуировано из зоны задымления 35 жителей, из них 7 детей", - сообщили в МЧС.

Возгорание ликвидировано. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров.

"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - заключили в ведомстве.

Напомним, накануне раним утром в Алматы случился пожар в кафе, позже огонь перекинулся на частный жилой дом. Очевидцы делились в соцсетях кадрами с полыхающим зданием.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.