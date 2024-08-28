Почти 40 человек эвакуировали из многоэтажки из-за пожара в ВКО
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В Усть-Каменогорске из-за пожара в одной из квартир десятиэтажного дома эвакуировали 35 человек, в том числе семерых детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС, пожар произошел в квартире, расположенной на третьем этаже десятиэтажного жилого дома – загорелись мебель и вещи.
"Прибывшими пожарными с помощью спасательного устройства (капюшонов) эвакуировано из зоны задымления 35 жителей, из них 7 детей", - сообщили в МЧС.
Возгорание ликвидировано. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров.
"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - заключили в ведомстве.
Напомним, накануне раним утром в Алматы случился пожар в кафе, позже огонь перекинулся на частный жилой дом. Очевидцы делились в соцсетях кадрами с полыхающим зданием.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2154154-pochti-40-chelovek-evakuirovali-iz-mnogoetazhki-iz-za-pozhara-v-vko/