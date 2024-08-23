ЧП на ферросплавном заводе в Караганде: виновных назвали в Минтруда

Из-за ЧП на ферросплавном заводе в Караганде скончались четверо рабочих. Работа спецкомиссии завершена, и в Минтруда назвали виновных, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения, спецкомиссия установила вину работодателя в групповом несчастном случае на ферросплавном заводе ТОО "YDD Corporation".

"Специальная комиссия, созданная для расследования группового несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 20 июля в Караганде на ферросплавном заводе ТОО "YDD Corporation", изучив обстоятельства происшествия, определила, что основная вина лежит на работодателе.

К такому выводу члены комиссии пришли после изучения технической документации, результатов осмотра места происшествия, опросов очевидцев, заключения экспертной организации, нормативных документов и других материалов", - отмечается в сообщении.

Согласно данным ведомства, на предприятии не были в должной мере приняты неотложные меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов, не были созданы безопасные условия труда и элементы контроля за соблюдением работниками правил, инструкций и технологической дисциплины.

Отмечается также, что результаты расследования спецкомиссии и все собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, признанных виновными в произошедшем несчастном случае.

Напомним, 20 июля на карагандинском ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация: случился внезапный выброс пламени, в результате чего пострадали 8 работников предприятия, получив травмы различной степени.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Пострадавших доставили в многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж. Макажанова.

Кроме того, для дополнительной медицинской помощи по поручению Министерства здравоохранения РК в Караганду прибыли сотрудники Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова.

К сожалению, 22 июля скончался один из пострадавших - работник 1993 года рождения, с глубокими 85% ожогами тела. 24 июля стало известно о смерти еще одного из пострадавших работников, 1999 года рождения, с 90% ожогами тела. 25 июля еще двое сотрудников завода, 1981 и 1987 годов рождения, скончались в больнице, не приходя в сознание. Четверо остаются в тяжелом состоянии.

В Минздраве объяснили, почему пострадавших рабочих везли на "ГАЗели", также о расследовании происшествия высказывался аким области Ермаганбет Булекпаев. Премьер-министр Олжас Бектенов взял на личный контроль расследование ЧП на заводе в Караганде.

Позже в МЧС и вовсе заявили, что спасателей не пускали к пострадавшим во время ЧП.