Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

ЧП на ферросплавном заводе в Караганде: виновных назвали в Минтруда

Опубликовано:

Ферросплавный завод
Ферросплавный завод. Фото: Пресс-служба "YDD Corporation"

Из-за ЧП на ферросплавном заводе в Караганде скончались четверо рабочих. Работа спецкомиссии завершена, и в Минтруда назвали виновных, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения, спецкомиссия установила вину работодателя в групповом несчастном случае на ферросплавном заводе ТОО "YDD Corporation".

"Специальная комиссия, созданная для расследования группового несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 20 июля в Караганде на ферросплавном заводе ТОО "YDD Corporation", изучив обстоятельства происшествия, определила, что основная вина лежит на работодателе.

К такому выводу члены комиссии пришли после изучения технической документации, результатов осмотра места происшествия, опросов очевидцев, заключения экспертной организации, нормативных документов и других материалов", - отмечается в сообщении.

Согласно данным ведомства, на предприятии не были в должной мере приняты неотложные меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов, не были созданы безопасные условия труда и элементы контроля за соблюдением работниками правил, инструкций и технологической дисциплины.

Отмечается также, что результаты расследования спецкомиссии и все собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, признанных виновными в произошедшем несчастном случае.

Напомним, 20 июля на карагандинском ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация: случился внезапный выброс пламени, в результате чего пострадали 8 работников предприятия, получив травмы различной степени.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Пострадавших доставили в многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж. Макажанова.

Кроме того, для дополнительной медицинской помощи по поручению Министерства здравоохранения РК в Караганду прибыли сотрудники Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова.

К сожалению, 22 июля скончался один из пострадавших - работник 1993 года рождения, с глубокими 85% ожогами тела. 24 июля стало известно о смерти еще одного из пострадавших работников, 1999 года рождения, с 90% ожогами тела. 25 июля еще двое сотрудников завода, 1981 и 1987 годов рождения, скончались в больнице, не приходя в сознание. Четверо остаются в тяжелом состоянии.

В Минздраве объяснили, почему пострадавших рабочих везли на "ГАЗели", также о расследовании происшествия высказывался аким области Ермаганбет Булекпаев. Премьер-министр Олжас Бектенов взял на личный контроль расследование ЧП на заводе в Караганде.

Позже в МЧС и вовсе заявили, что спасателей не пускали к пострадавшим во время ЧП.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2152455-chp-na-ferrosplavnom-zavode-v-karagande-vinovnyh-nazvali-v-mintruda/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie