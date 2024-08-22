Взрыв и обрушение здания в Костанае: отменен акт спецкомиссии о виновности работодателя

В Костанае акт специального расследования несчастного случая признали незаконным. Согласно ему, предприниматель нарушил правила безопасности, что привело к взрыву, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, СМАС Костанайской области оглашено решение об удовлетворении иска индивидуального предпринимателя к Управлению по инспекции труда акимата Костанайской области об оспаривании акта специального расследования обстоятельств и причин группового несчастного случая.

11 декабря 2023 года в Костанае произошел взрыв, который повлек обрушение здания на площади 280 квадратных метров и возгорание на площади 5 квадратных метров. В результате взрыва скончались трое работников ТОО, арендовавшего часть здания у индивидуального предпринимателя.

Приказом председателя Комитета труда и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты была назначена комиссия по расследованию группового несчастного случая.

По результатам расследования был составлен акт, согласно которому произошедший групповой несчастный случай с работниками ТОО и ИП считается связанным с производством.

"Согласно указанному акту комиссия сделала вывод о том, что работодатель - ИП, нарушил правила безопасности и охраны труда, неудовлетворительно организовав производство работ, допустив образование взрывоопасной газовоздушной смеси в свободном объеме, что выразилось во взрыве газового баллона, установленного на автомобиле марки "ГАЗель".

При этом он не принял мер по предотвращению профессиональных рисков на рабочих местах и в технологических процессах, что привело к гибели и причинению травм работникам ИП и ТОО", - говорится в сообщении суда.

В ходе судебного заседания в результате установления многочисленных процессуальных нарушений, допущенных при проведении спецрасследования ответчиком, акт специального расследования несчастного случая признали незаконным и отменили.

Решение в законную силу пока не вступило.

Напомним, днем 11 декабря 2023 года в жилом массиве Амангельды по улице Энергетиков, 1 в Костанае произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате полностью обрушилось одноэтажное здание, под завалами оказались люди. На месте развернули оперативный штаб.

Вскоре стало известно, что из-под завалов были спасены 12 человек. Трое погибли. Началось досудебное расследование по ч.3 ст.292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).