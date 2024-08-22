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Жителей пятиэтажного дома эвакуировали из-за пожара в Таразе

Опубликовано:

Пожарные эвакуируют людей
Пожар. Фото: МЧС РК

В Жамбылской области при пожаре эвакуированы жильцы дома - в пятиэтажном жилом доме произошло возгорание, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации ведомства, в Таразе в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома произошел пожар.

Прибывшие пожарные по лестничному маршу эвакуировали пятерых жителей. Возгорание бытовых вещей ликвидирован на площади 20 кв.м.

Отмечается, что пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2151804-zhiteley-pyatietazhnogo-doma-evakuirovali-iz-za-pozhara-v-taraze/

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