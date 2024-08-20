Ресторан горел в Алматы

Сегодня в Бостандыкском районе Алматы произошел пожар - загорелся ресторан с террасой, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.

Силами ДЧС мегаполиса вынесено 6 газовых баллонов объемом 50 л.

Пожар ликвидирован на площади 350 кв.м. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

В МЧС напомнили порядок действий в случае возникновения пожара в доме:

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112";

Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;

В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);

Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;

Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;

Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;

Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.