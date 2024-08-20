Ресторан горел в Алматы
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Сегодня в Бостандыкском районе Алматы произошел пожар - загорелся ресторан с террасой, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.
Силами ДЧС мегаполиса вынесено 6 газовых баллонов объемом 50 л.
Пожар ликвидирован на площади 350 кв.м. Пострадавших нет. Причина устанавливается.
В МЧС напомнили порядок действий в случае возникновения пожара в доме:
- В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112";
- Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
- В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, покрывала, песок, воду и др.);
- Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
- Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
- Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
- Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2150827-restoran-gorel-v-almaty/