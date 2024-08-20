Крупный пожар в Карагандинской области: три семьи остались без крова

Стали известны подробности крупного пожара в частном секторе Карагандинской области - он вспыхнул в поселке Молодежный Осакаровского района, передает сайт телеканала КТК.

По предварительной версии, пожар начался из-за короткого замыкания электричества. Сообщается, что пламя быстро распространилось по деревянной обрешетке кровли двухквартирного дома и перекинулось на соседнюю постройку.

В результате обрушились две веранды и гаражи, которые соединяла общая крыша.

Как рассказали корреспонденты телеканала, пожар лишил три семьи, 14 человек, трое из них - дети, крова - все они отправились к родственникам.

Источник: КТК.

Напомним, этот пожар произошел ночью 19 августа. Как рассказали в МЧС. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Отметим, похожая история произошла в Кокшетау - там в одном поселке, Застанционный, за ночь случилось сразу два пожара. Сначала загорелась хозпостройка во дворе, а после потолочное перекрытие жилого дома.