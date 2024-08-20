Сразу два пожара в одном поселке произошли ночью в Кокшетау (фото, видео)

В Кокшетау пожарные ликвидировали сразу два пожара минувшей ночью - они произошли в одном поселке, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Первый инцидент произошел во дворе частного жилого дома, где произошло возгорание хозяйственной постройки на площади 50 кв.м.

️Во втором случае произошло возгорание потолочного перекрытия частного жилого дома на площади 20 кв.м.

Оба пожара произошли в поселке Застанционный города Кокшетау.

Силами МЧС все возгорания ликвидированы. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.