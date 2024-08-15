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70 человек эвакуировали из жилого дома в Кокшетау ночью (фото, видео)

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Эвакуация людей в Кокшетау
Эвакуация. Фото: МЧС РК

Эвакуацию жителей многоквартирного дома провели пожарные в Кокшетау - 70 человек вывели на улицу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.

Как уточнили в ведомстве, ночью в Кокшетау в подъезде одного из многоквартирных жилых домов по улице Ж.Жабаева произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения.

По причине густого едкого дыма, распространившегося на верхние этажи силами ДЧС по лестничному маршу было эвакуировано 70 человек, из них 16 детей.

Проведено дымоудаление, после жители вернулись в свои квартиры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2149113-70-chelovek-evakuirovali-iz-zhilogo-doma-v-kokshetau-nochyu-foto-video/

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