Крупный пожар произошел в Алматы (фото, видео)

В Алатауском районе Алматы разгорелся пожар в столярном цехе. Силами МЧС возгорание было ликвидировано, передает NUR.KZ со ссылкой на огнеборцев города.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, загорание произошло в одноэтажном помещении.

Силами МЧС пожар был полностью ликвидирован на площади 80 кв. м. Произошло горение сушилки для дров в столярном цехе.

В тушении пожара было задействовано 38 человек личного состава, 8 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

Пожар в Алматы. Фото: МЧС РК

Напомним, вчера в Алматы открытым пламенем горело двухэтажное кафе. Из здания эвакуировали 3 газовых баллона.

Также ранее мы писали о пожаре в бане и частном доме в Алматы. Принятыми мерами не допущено распространение огня на соседние строения. Пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.