Ожоги серной кислотой получила жительница Астаны

Работница столичной ТЭЦ-3 получила ожоги серной кислотой - женщина работает аппаратчиком. Капли кислоты попали на руку и лицо пострадавшей. Она в больнице, передает "Первый канал "Евразия".

Сообщается, что в обязанности пострадавшей Гульнур Садыковой входит каждые полчаса подниматься на пятую отметку и проверять, прошла прокачка кислоты по трубам или нет.

"Я просто сама не ожидала. Этот шланг вырвало, на меня полилась эта серная кислота. Я, естественно, начала кричать. У меня полностью лицо и рука, больше всего, конечно, пострадала рука. Когда я в больницу приехала, мне врач сразу сказал, что, скорее всего, будет операция", - рассказала она.

По словам женщины, она и ее коллеги регулярно фиксировали порывы и свищи - даже сняли их на видео. Кадры отправляли руководству. Ремонтные работы, как говорит Гульнур, проводились, но трубы все равно рвало, а некоторые даже гнулись от кислоты.

"Наверное, это когда-то должно было случиться с кем-то, потому что постоянные были свищи",- говорит Гульнур.

В больнице пострадавшая находится уже больше 20 дней. Сообщается, что на руку ей недавно пересадили кожу, которую взяли с ноги.

Подчеркивается, что врачи не могут комментировать состояние здоровья пациентки, так как это производственная травма - идет расследование.

В деталях случившегося разбирается специальная комиссия. Ее возглавляет государственный инспектор труда. Также туда вошел и представитель энергонадзора. Известно, что установлена степень тяжести, она - высокая.

"Осуществлен осмотр места происшествия. Составлен план действий, необходимые документы для расследования и схема места происшествия. Фальсификаций не будет. За любую фальсификацию работодатель будет нести сам ответственность. За это есть уголовная ответственность", – заявил главный специалист отдела безопасности и охраны труда Управления контроля качества городской среды Астаны Абай Еркинов.

Срок расследования составит 30 дней, после инспекторы труда передадут материалы в полицию.

Замглавы правления по производству АО "Астана-энергия" Олег Гармонщиков сообщил, что нарушения техники безопасности не было.

По данным Большой российской энциклопедии, серная кислота - сильная двухосновная неорганическая кислота, многотоннажный продукт химической промышленности.

Безводная серная кислота - бесцветная, очень вязкая жидкость без запаха.

Серная кислота - химически чрезвычайно агрессивное вещество, поражает дыхательные пути, кожу, слизистые оболочки, вызывает затруднение дыхания, кашель, ларингит, трахеит, бронхит.