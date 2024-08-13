Ожоги серной кислотой получила жительница Астаны
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Работница столичной ТЭЦ-3 получила ожоги серной кислотой - женщина работает аппаратчиком. Капли кислоты попали на руку и лицо пострадавшей. Она в больнице, передает "Первый канал "Евразия".
Сообщается, что в обязанности пострадавшей Гульнур Садыковой входит каждые полчаса подниматься на пятую отметку и проверять, прошла прокачка кислоты по трубам или нет.
"Я просто сама не ожидала. Этот шланг вырвало, на меня полилась эта серная кислота. Я, естественно, начала кричать. У меня полностью лицо и рука, больше всего, конечно, пострадала рука. Когда я в больницу приехала, мне врач сразу сказал, что, скорее всего, будет операция", - рассказала она.
По словам женщины, она и ее коллеги регулярно фиксировали порывы и свищи - даже сняли их на видео. Кадры отправляли руководству. Ремонтные работы, как говорит Гульнур, проводились, но трубы все равно рвало, а некоторые даже гнулись от кислоты.
"Наверное, это когда-то должно было случиться с кем-то, потому что постоянные были свищи",- говорит Гульнур.
В больнице пострадавшая находится уже больше 20 дней. Сообщается, что на руку ей недавно пересадили кожу, которую взяли с ноги.
Подчеркивается, что врачи не могут комментировать состояние здоровья пациентки, так как это производственная травма - идет расследование.
В деталях случившегося разбирается специальная комиссия. Ее возглавляет государственный инспектор труда. Также туда вошел и представитель энергонадзора. Известно, что установлена степень тяжести, она - высокая.
"Осуществлен осмотр места происшествия. Составлен план действий, необходимые документы для расследования и схема места происшествия. Фальсификаций не будет. За любую фальсификацию работодатель будет нести сам ответственность. За это есть уголовная ответственность", – заявил главный специалист отдела безопасности и охраны труда Управления контроля качества городской среды Астаны Абай Еркинов.
Срок расследования составит 30 дней, после инспекторы труда передадут материалы в полицию.
Замглавы правления по производству АО "Астана-энергия" Олег Гармонщиков сообщил, что нарушения техники безопасности не было.
По данным Большой российской энциклопедии, серная кислота - сильная двухосновная неорганическая кислота, многотоннажный продукт химической промышленности.
Безводная серная кислота - бесцветная, очень вязкая жидкость без запаха.
Серная кислота - химически чрезвычайно агрессивное вещество, поражает дыхательные пути, кожу, слизистые оболочки, вызывает затруднение дыхания, кашель, ларингит, трахеит, бронхит.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2148198-rabotnica-tec-v-astane-poluchila-ozhogi-sernoy-kislotoy/