Двухэтажное кафе загорелось в Алматы (видео)

В Алматы по Темирязева горит кафе. На место по повышенному рангу направлены огнеборцы. Установлено горение здания открытым пламенем, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Алматы, огнеборцы направлены по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район по адресу: ул. Тимирязева, 42.

"Установлено горение открытым пламенем кафе. Звенья газодымозащитной службы провели разведку на наличие людей, введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на ПГ (60м), создано 3 участка тушения пожара, обеспечена бесперебойная подача воды", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в ведомстве.

С места пожара эвакуировано 3 газовых баллона. Отмечается, что угрозы распространения огня не имеется, здание - отдельностоящее.

По данным МЧС, горит двухэтажное здание кафе. Информации о пострадавших не поступало.

В 21:17, по данным ДЧС Алматы, пожар локализован.

Ранее мы писали о пожаре в бане и частном доме в Алматы. Принятыми мерами не допущено распространение огня на соседние строения. Пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.