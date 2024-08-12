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Эзотерика

Шесть человек погибли из-за удара молнии на востоке Китая

Опубликовано:

Молния в небе
Гроза. Иллюстративное фото: Ron Crabtree/Getty Images

В китайском Чанчжоу молния ударила в парковый павильон: шестеро человек погибли, еще десять находятся в больницах, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Инцидент произошел накануне в 20:36 по пекинскому времени (17:36 по времени Астаны - прим. ред.), сообщает издание со ссылкой на местные СМИ.

После удара молнии парковый павильон рухнул, под завалами оказались люди.

Изначально власти сообщили о 16 пострадавших, шестеро из них находились в тяжелом состоянии. Позднее тяжелораненые скончались, остальные десять человек находятся в больницах, их состояние стабильно.

Напомним, 8 августа в рабочего завода попала молния в Актобе. В результате мужчина скончался. Смерть наступила до приезда скорой помощи.

Ранее на берегу озера Шалкар в Теректинском районе Западно-Казахстанской области от удара молнии погибла гражданка России. Фельдшер, выезжавший на место происшествия, констатировал смерть отдыхающей.

Также в строящийся дом в селе Миялы Атырауской области попала молния. В здании произошел пожар, из-за которого погиб 35-летний гражданин Узбекистана. В ходе расследования было установлено, что иностранец въехал в Казахстан в мае этого года через погранпост "Бейнеу" и был временно зарегистрирован в доме жителя села Миялы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2147937-shest-chelovek-pogibli-iz-za-udara-molnii-na-vostoke-kitaya/

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