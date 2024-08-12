Бочки и баллоны едва не взорвались по время пожара в кулинарии в Кызылорде (фото)
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Взрыв предотвратили пожарные Кызылорды во время тушения пожара в одной из кулинарий города, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.
Как уточнили в ведомстве, в пристроенной к одному из торговых центров кулинарии произошел пожар на площади 24 кв.м.
В ходе тушения пожара из огня сотрудники МЧС вынесли 3 газовых баллона, 3 металлических бочки и 1 кислородный баллон, не дав им взорваться от воздействия высоких температур.
Огонь ликвидирован, пострадавших нет.
Ранее в МЧС напомнили порядок действий в случае возникновения пожара в доме
- В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112";
- Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
- В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, покрывала, песок, воду и др.);
- Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
- Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
- Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
- Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.
"В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112!" - напомнили в ведомстве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2147595-bochki-i-ballony-edva-ne-vzorvalis-po-vremya-pozhara-v-kulinarii-v-kyzylorde-foto/