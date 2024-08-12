Бочки и баллоны едва не взорвались по время пожара в кулинарии в Кызылорде (фото)

Взрыв предотвратили пожарные Кызылорды во время тушения пожара в одной из кулинарий города, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.

Как уточнили в ведомстве, в пристроенной к одному из торговых центров кулинарии произошел пожар на площади 24 кв.м.

В ходе тушения пожара из огня сотрудники МЧС вынесли 3 газовых баллона, 3 металлических бочки и 1 кислородный баллон, не дав им взорваться от воздействия высоких температур.

Огонь ликвидирован, пострадавших нет.

Ранее в МЧС напомнили порядок действий в случае возникновения пожара в доме

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112";

Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;

В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);

Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;

Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;

Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;

Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112!" - напомнили в ведомстве.