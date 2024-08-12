Около 120 тонн сена горели в Туркестанской области (фото, видео)
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120 тонн сена потушили пожарные Туркестанской области во дворе одного из частных домов, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.
Возгорание 8 тыс. тюков складированного сена произошло на территории одного из частных жилых домов Байдибекского района, уточнили в ведомстве.
"Несмотря на сложность тушения сена, так как оно активно тлеет изнутри, огнеборцам удалось полностью ликвидировать пожар площадью 392 квадратных метра", - отметили в МЧС.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2147587-okolo-120-tonn-sena-goreli-v-turkestanskoy-oblasti-foto-video/