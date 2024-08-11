Жители Актюбинской области заявили, что их аул перевернуло вверх дном из-за урагана

Вечером 9 августа в селе Косембай Уилского района Актюбинской области разыгрался сильный ветер. Жители населенного пункта рассказали об урагане, передает "Мой город".

Ураган был такой силы, что повалил опоры линий электропередачи, заборы, сорвал крыши с домов и хозпостроек.

"Аул, можно сказать, перевернуло вверх дном. Коровы мычали, овцы громко блеяли. Скот ушел в степь. В поселке упали столбы, везде темно. Хорошо, люди все живы. Как только ветер утих, мужчины вышли на улицу поднимать сваленные крыши, вытаскивать оставшийся под ними скот", - рассказали жители.

Ранее в акимате Актюбинской области пояснили, что Косембай - небольшой аул в Каиндинском сельском округе, здесь 74 дома и 380 жителей. Сильный ветер поднялся около 21.30 9 августа. Он повредил крыши 51 здания, в их числе 35 жилых домов, мини-центра, сельского клуба, остальное - летники и хозпостройки. Упали 9 опор линий электропередачи. Света не было. Из 9 опор на тот момент восстановили 7.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 августа, на севере, востоке и в центре Актюбинской области ожидаются гроза, град, шквал. Порывы ветра - 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.