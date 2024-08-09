Удар молнии винят в лесном пожаре в ВКО

Пожар произошел в лесной зоне в горах Восточно-Казахстанской области. Специалисты считают, что причиной возгорания мог быть удар молнии, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве, в Уланском районе на территории Асу-Булакского лесничества произошло возгорание растительности - это случилось в труднодоступной возвышенной горной местности.

"Согласно действующему алгоритму для локализации огня задействовали вертолёт "Казавиаспаса". Также были привлечены силы Авиалесоохраны, которые доставили десант для тушения пожара в высокогорную труднодоступную местность".

Огонь ликвидирован на площади 0,1 га.

Возможная причина - удар молнии.

Отметим, ранее в МЧС напомнили правила пожарной безопасности при нахождении в лесу.

Основные причины возникновения природных пожаров - неосторожное обращение населения с огнем и грозовые разряды (молнии).

В лесных и степных массивах запрещается бросать горящие спички и окурки; особо опасно разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, оставлять стеклянные предметы (бутылки), промасленные или пропитанные горючими веществами материалы.

"Соблюдайте правила пожарной безопасности при нахождении на природе. Помните, пожар очень опасен! Судьба природы в ваших руках!" - обратились спасатели к казахстанцам.