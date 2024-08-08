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Крупный пожар произошел в Усть-Каменогорске: МЧС задействовали более 60 спасателей и пожарный поезд

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Пожар в Усть-Каменогорске
Пожар в Усть-Каменогорске. Фото: МЧС РК

Крупный пожар произошел сегодня в Усть-Каменогорске: по предварительной информации, горела древесная стружка в производственном цехе, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

О пожаре стало известно сегодня днем, 8 августа в 14:16 МЧС в официальном Telegram-канале сообщили, что в Усть-Каменогорске спасатели борются с огнем: предварительно, в производственном цехе горит древесная стружка.

"Создан оперативный штаб. На месте задействовано 64 человека личного состава и 11 единиц техники ДЧС", - сообщило ведомство.

Пожар был локализован в 15:16 и в 15:23 ликвидирован на площади 650 кв. м, уточнили в МЧС впоследствии.

Пострадавших нет. По уточненной информации, при тушении ведомством было задействовано 16 единиц техники и пожарный поезд.

"Сложность пожара заключалась в том, что на объекте горели транспортировочная лента, стружка и гидравлическое масло. Высокая температура, сильное задымление в замкнутом помещении: личный состав работал в спецэкипировке", - сообщил заместитель начальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ВКО Болат Нурдыбаев.

Пожар в Усть-Каменогорске
Пожар в Усть-Каменогорске. Фото: МЧС РК

Пожарный поезд в Усть-Каменогорске
Пожарный поезд в Усть-Каменогорске. Фото: МЧС РК

Добавим, также этой ночью в Алматы произошло загорание двухэтажного частного жилого дома и бани на его территории. "Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 150 кв. м., пострадавших нет. Причины горения устанавливаются.

6 августа в Астане пожарные потушили возгорание в заброшенном здании на площади 250 кв. м. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее 4 августа в здании автовокзала в Усть-Каменогорске вспыхнул пожар - в серверной комнате огонь охватил мебель и натяжной потолок. Пожарные потушили возгорание и устанавливают причины происшествия.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2146425-krupnyy-pozhar-proizoshel-v-ust-kamenogorske-mchs-zadeystvovali-bolee-60-spasateley-i-pozharnyy-poezd/

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