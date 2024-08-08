Пожар в частном доме и бане произошел ночью в Алматы (видео)

Баня и частный дом горели в Алматы минувшей ночью - в МЧС рассказали подробности произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Как уточнили спасатели, в Медеуском районе мегаполиса произошло загорание двухэтажного частного жилого дома и бани на его территории.

"Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 150 кв.м. Принятыми мерами не допущено распространение огня на соседние строения. Пострадавших нет. Причина устанавливается", - сообщили в ведомстве.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.