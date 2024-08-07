Тело пропавшего казахстанца нашли в Каспийском море в Дагестане

В Каспийском море найдено тело 47-летнего мужчины, который жил в Казахстане. До этого сотрудники МЧС России искали его тело после столкновения сапбордов и тюбинга.

В Telegram-канале МЧС России сообщается, что спасателями найден 47-летний мужчина, утонувший в Каспийском море.

"Трагедия произошла 3 августа в дагестанском городе Избербаш. В море столкнулись сапборды и тюбинг. Пострадали 6 сапбордистов: четырех вытащили из воды спасатели, один выбрался на берег сам. К сожалению, шестой сапбордист утонул. Поисково-спасательные работы завершены", - сообщили в МЧС России.

Ранее Telegram-канал Mash Gor писал, что пропавшим был мужчина, который живет в Казахстане.

"Ислам (47 лет) приехал на отдых в Дагестан с семьей. Он родом из Ингушетии, но уже много лет живет в Казахстане. Перед исчезновением турист катался на сапе в Избербаше и столкнулся с таблеткой, которую тащил за собой гидроцикл - им управлял 19-летний Мирза.

Спасатели достали из воды четверых человек, один выбрался сам. Трое, включая двоих детей, попали в больницу. Ислам - единственный, на ком не было спасательного жилета. Водителя гидроцикла задержали, возбуждено уголовное дело об оказании опасных для жизни услуг",-сообщалось в Telegram-канале.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в МИД РК.

Накануне стало известно о том, что турист из Казахстана утонул на острове Пхукет в первый день отпуска - трагедия произошла 31 июля. Гибель казахстанца прокомментировали в пресс-службе МИД РК.

Также вчера в Западно-Казахстанской области во время ремонтно-восстановительных работ пешеходного моста через реку Чаган работник одного из ТОО по неосторожности упал с моста в воду и утонул. 47-летнего мужчину спасти не удалось.

Как вести себя на водоемах?

Как сообщается на портале "Электронного правительства", плавать нужно вдоль берега, не отплывая далеко.

не купайтесь и не ныряйте в нетрезвом состоянии;

не купайтесь и не ныряйте в необорудованных, запрещённых, незнакомых местах, вне официальных пляжей;

не купайтесь и не ныряйте около причалов и пристаней;

не оставляйте детей и пожилых людей в воде и на берегу без присмотра;

не купайтесь сразу после приема пищи;

не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров;

не цепляйтесь за лодки и не сидите на борту;

не плавайте на надувных матрасах и автокамерах;

не заплывайте за знаки ограждения и буйки;

не подплывайте к проходящим катерам, пароходам и лодкам;

не заплывайте далеко от берега;

не подавайте ложных сигналов тревоги.

Если Вы начали тонуть

сохраняйте спокойствие;

широко раскиньте руки и ноги;

не выдыхайте полностью - в легких должен оставаться воздух;

загребайте воду под себя и плывите к берегу.

Если свела судорога

икроножную мышцу - обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните на себя;ижение рукой в сторону и разожмите кулак;

икроножную мышцу - обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните на себя;

бедро - ухватите ногу с наружной стороны у лодыжки и, согнув ее в коленке, потяните назад к спине;

Для вызова службы спасения необходимо набрать 112.