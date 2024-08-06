Автомобиль загорелся в Карагандинской области (видео)
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Пожарные потушили горящий автомобиль - тушение машины в Сарани попало на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.
Инцидент произошел в городе Сарань Карагандинской области - случилось возгорание легкового автомобиля.
"Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается", - сообщили в ведомстве.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2144928-avtomobil-zagorelsya-v-karagandinskoy-oblasti-video/