Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Автомобиль сгорел на проезжей части в Павлодаре

Опубликовано:

Сгоревший автомобиль в Павлодаре
Сгоревший автомобиль. Фото: t.me/qr_tjm

В Павлодаре прямо на проезжей части улицы Ткачева произошло возгорание легкового автомобиля. Огнеборцы потушили огонь за 10 минут, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Павлодаре на проезжей части улицы Ткачева произошло возгорание легкового автомобиля. Пострадавших нет, причина устанавливается.

Спасателям удалось ликвидировать пожар в течение 10 минут.

В МЧС призвали граждан быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Напомним, за лето это не первое возгорание автомобиля в Павлодарской области.

Так, в начале июня в регионе спасатели ликвидировали горение машины за 13 минут с момента поступления вызова, после чего стали выяснять причину случившегося.

Позже легковой автомобиль загорелся на территории частного дома в Павлодаре. Пламя потушили за 18 минут. Огнеборцы показали кадры с места происшествия.

Еще один автомобиль горел в июле на трассе под Экибастузом. От Kia Carnival почти ничего не осталось. Жертв и пострадавших не было.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2144800-avtomobil-sgorel-na-proezzhey-chasti-v-pavlodare/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie