Автомобиль сгорел на проезжей части в Павлодаре

В Павлодаре прямо на проезжей части улицы Ткачева произошло возгорание легкового автомобиля. Огнеборцы потушили огонь за 10 минут, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Павлодаре на проезжей части улицы Ткачева произошло возгорание легкового автомобиля. Пострадавших нет, причина устанавливается.

Спасателям удалось ликвидировать пожар в течение 10 минут.

В МЧС призвали граждан быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Напомним, за лето это не первое возгорание автомобиля в Павлодарской области.

Так, в начале июня в регионе спасатели ликвидировали горение машины за 13 минут с момента поступления вызова, после чего стали выяснять причину случившегося.

Позже легковой автомобиль загорелся на территории частного дома в Павлодаре. Пламя потушили за 18 минут. Огнеборцы показали кадры с места происшествия.

Еще один автомобиль горел в июле на трассе под Экибастузом. От Kia Carnival почти ничего не осталось. Жертв и пострадавших не было.