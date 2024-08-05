Автомобиль сгорел на проезжей части в Павлодаре
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В Павлодаре прямо на проезжей части улицы Ткачева произошло возгорание легкового автомобиля. Огнеборцы потушили огонь за 10 минут, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Павлодаре на проезжей части улицы Ткачева произошло возгорание легкового автомобиля. Пострадавших нет, причина устанавливается.
Спасателям удалось ликвидировать пожар в течение 10 минут.
В МЧС призвали граждан быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
Напомним, за лето это не первое возгорание автомобиля в Павлодарской области.
Так, в начале июня в регионе спасатели ликвидировали горение машины за 13 минут с момента поступления вызова, после чего стали выяснять причину случившегося.
Позже легковой автомобиль загорелся на территории частного дома в Павлодаре. Пламя потушили за 18 минут. Огнеборцы показали кадры с места происшествия.
Еще один автомобиль горел в июле на трассе под Экибастузом. От Kia Carnival почти ничего не осталось. Жертв и пострадавших не было.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2144800-avtomobil-sgorel-na-proezzhey-chasti-v-pavlodare/