"Огонь охватил мебель и потолок": пожар вспыхнул в здании автовокзала в Усть-Каменогорске
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В одной из комнат в здании автовокзала в Усть-Каменогорске вспыхнул пожар - огонь охватил мебель и натяжной потолок, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"По прибытии пожарных подразделений Усть-Каменогорска обнаружено возгорание в серверной комнате на втором этаже, где огонь охватил мебель и натяжной потолок помещения. Созданное звено газодымозащитной службы ликвидировало пожар на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.
Причина возгорания устанавливается.
Сегодня мы писали, что полыхающий пожар в многоквартирном доме сняли на видео в Балхаше. Загорелся многоквартирный жилой дом, а жильцы успели эвакуироваться заблаговременно.
Ранее в Актау случился крупный пожар - загорелся банный комплекс. ЧП обошлось без жертв и пострадавших. Также в начале августа огнеборцы тушили пожар в заброшенном доме в Астане, пострадавших нет.
В конце июля в Алматы на крыше 17-этажного дома произошло возгорание. Огнеборцам удалось быстро потушить начинающийся пожар.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2144256-ogon-ohvatil-mebel-i-potolok-pozhar-vspyhnul-v-zdanii-avtovokzala-v-ust-kamenogorske/