"Огонь охватил мебель и потолок": пожар вспыхнул в здании автовокзала в Усть-Каменогорске

В одной из комнат в здании автовокзала в Усть-Каменогорске вспыхнул пожар - огонь охватил мебель и натяжной потолок, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"По прибытии пожарных подразделений Усть-Каменогорска обнаружено возгорание в серверной комнате на втором этаже, где огонь охватил мебель и натяжной потолок помещения. Созданное звено газодымозащитной службы ликвидировало пожар на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Пожар на автовокзале в Усть-Каменогорске. Фото: МЧС РК

Причина возгорания устанавливается.

Сегодня мы писали, что полыхающий пожар в многоквартирном доме сняли на видео в Балхаше. Загорелся многоквартирный жилой дом, а жильцы успели эвакуироваться заблаговременно.

Ранее в Актау случился крупный пожар - загорелся банный комплекс. ЧП обошлось без жертв и пострадавших. Также в начале августа огнеборцы тушили пожар в заброшенном доме в Астане, пострадавших нет.

В конце июля в Алматы на крыше 17-этажного дома произошло возгорание. Огнеборцам удалось быстро потушить начинающийся пожар.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.