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Полыхающий пожар в многоквартирном доме сняли на видео в Балхаше

Опубликовано:

Пожар в Балхаше
Пожар в Балхаше. Фото: МЧС РК

В Балхаше сегодня утром загорелся многоквартирный жилой дом, жильцы успели эвакуироваться заблаговременно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Спасатели Карагандинской области сегодня утром тушили крупный пожар в Балхаше, сообщает МЧС в Telegram-канале.

"Ранним утром в городе Балхаш в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме произошел пожар на площади 700 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Жители дома заблаговременно эвакуировались", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, огнеборцы смогли локализовать пожар, а чуть позже он был потушен.

Ранее сообщалось, что в Актау случился крупный пожар - загорелся банный комплекс. ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

В начале августа огнеборцы тушили пожар в заброшенном доме в Астане, пострадавших нет.

В конец июля в Алматы на крыше 17-этажного дома произошло возгорание. Огнеборцам удалось быстро потушить начинающийся пожар.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2144227-polyhayushchiy-pozhar-v-mnogokvartirnom-dome-snyali-na-video-v-balhashe-foto-video/

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