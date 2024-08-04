Полыхающий пожар в многоквартирном доме сняли на видео в Балхаше
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В Балхаше сегодня утром загорелся многоквартирный жилой дом, жильцы успели эвакуироваться заблаговременно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Спасатели Карагандинской области сегодня утром тушили крупный пожар в Балхаше, сообщает МЧС в Telegram-канале.
"Ранним утром в городе Балхаш в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме произошел пожар на площади 700 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Жители дома заблаговременно эвакуировались", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, огнеборцы смогли локализовать пожар, а чуть позже он был потушен.
Ранее сообщалось, что в Актау случился крупный пожар - загорелся банный комплекс. ЧП обошлось без жертв и пострадавших.
В начале августа огнеборцы тушили пожар в заброшенном доме в Астане, пострадавших нет.
В конец июля в Алматы на крыше 17-этажного дома произошло возгорание. Огнеборцам удалось быстро потушить начинающийся пожар.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2144227-polyhayushchiy-pozhar-v-mnogokvartirnom-dome-snyali-na-video-v-balhashe-foto-video/