Полыхающий пожар в многоквартирном доме сняли на видео в Балхаше

В Балхаше сегодня утром загорелся многоквартирный жилой дом, жильцы успели эвакуироваться заблаговременно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Спасатели Карагандинской области сегодня утром тушили крупный пожар в Балхаше, сообщает МЧС в Telegram-канале.

"Ранним утром в городе Балхаш в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме произошел пожар на площади 700 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Жители дома заблаговременно эвакуировались", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, огнеборцы смогли локализовать пожар, а чуть позже он был потушен.

Ранее сообщалось, что в Актау случился крупный пожар - загорелся банный комплекс. ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

В начале августа огнеборцы тушили пожар в заброшенном доме в Астане, пострадавших нет.

В конец июля в Алматы на крыше 17-этажного дома произошло возгорание. Огнеборцам удалось быстро потушить начинающийся пожар.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.