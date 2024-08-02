Банный комплекс горел в Актау

Сегодня ночью в Актау случился крупный пожар - загорелся банный комплекс. ЧП обошлось без жертв и пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС Казахстана, загорание произошло в парильном помещении на втором этаже банного комплекса.

"Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Причина пожара, как отметили в МЧС, устанавливается.

МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.