Банный комплекс горел в Актау
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Сегодня ночью в Актау случился крупный пожар - загорелся банный комплекс. ЧП обошлось без жертв и пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС Казахстана, загорание произошло в парильном помещении на втором этаже банного комплекса.
"Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Причина пожара, как отметили в МЧС, устанавливается.
МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2143440-bannyy-kompleks-gorel-v-aktau/