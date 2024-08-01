Сухостой загорелся в Астане: в МЧС прокомментировали риски для жителей (видео)

В микрорайоне Сарыарка в Астане загорелся сухостой, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС. Сообщается, что угрозы для жилых массивов не имеется.

По информации пресс-службы МЧС Казахстана, в районе Сарыарка в Астане произошло загорание сухой травы и кустарников на предварительной площади 100 кв.м.

"Угрозы жилому массиву не имеется. Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия ведётся работа по ликвидации пожара спасателями МЧС", - сообщили в МЧС.

Напомним, на сегодня в Астане пообещали сильную жару до 35 градусов. Была объявлена высокая пожарная опасность.

Сегодня в Астане загорелся заброшенный дачный дом. В тушении огня, который локализовали за 14 минут, задействовали 10 человек.

До этого пожар случился в Шымкенте, там на автостоянке загорелся прицеп грузовика, огонь перекинулся на три машины.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112. Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.