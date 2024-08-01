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Подъезд дома обрушился с пятого этажа по первый после взрыва газа в России

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Взрыв газа в Нижнем Тагиле
Взрыв газа в Нижнем Тагиле. Фото: t.me/mash

В Нижнем Тагиле в многоэтажном доме взорвался газовый баллон: обрушился весь подъезд, есть пострадавшие, ведется разбор завалов, передает NUR.KZ.

Сегодня в Сети появилась информация о взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле.

Telegram-канал ТАСС сообщает, что ЧП произошло в первом подъезде. Он обрушился с пятого по первый этаж, после чего оперативные службы сообщили о повторном частичном обрушении. Разрушено порядка 15 квартир, ведется эвакуация жильцов. Пятеро людей пострадали, трое спасены из-под завалов, там могут оставаться и другие люди, пишут авторы.

По информации издания, в городе объявлен режим ЧС. Сохраняется угроза дальнейших обрушений. К этому моменту МЧС сообщили изданию о шестерых пострадавших.

Telegram-канал SHOT публикует комментарий местной жительницы. По ее словам, двоих неизвестных в форме газовой службы выгнали из соседнего дома за 15 минут до взрыва. При этом в местной газовой службе рассказали каналу, что никаких своих работников в тот район они не отправляли. Никаких проверок на адресах запланировано не было.

Telegram-канал Mash пишет о 9 людях, остающихся под завалами.

А Telegram-канал Baza передает, что один из находившихся под завалами детей смог созвониться со своей мамой и сообщить, что ему зажало ногу.

Напомним, ранее в Кызылорде в результате взрыва после утечек газовоздушной смеси был разрушен частный жилой дом. Пострадали четыре подростка, которых доставили в реанимацию.

Также в конце января в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области прогремел взрыв, в результате чего обрушился дом. Взорвался газовый баллон. Из-под завалов спасатели достали двух погибших и пять травмированных, в том числе трех детей.

И в начале года, 4 января, в уральском кафе "Rizyq" произошел взрыв газа. Здание обрушилось, начался пожар. На месте ЧП сначала были обнаружены тела двух, а затем и третьего погибшего. Также спасатели достали из-под разрушенных конструкций 6 человек, 5 из которых госпитализировали.

В июне арендатора кафе судили по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2143081-podezd-doma-obrushilsya-s-pyatogo-etazha-po-pervyy-posle-vzryva-gaza-v-rossii-video/

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