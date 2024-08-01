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Пострадавших от ожогов детей доставили санавиацией из Кызылорды в Алматы

Опубликовано:

Вертолет санавиации
Иллюстративное фото: gov.kz

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что пострадавших в Кызылорде детей с ожогами доставили санавиацией в Алматы, передает NUR.KZ. Пост главы Минздрава опубликован в Instagram.

Как сообщает глава Министерства здравоохранения Акмарал Альназарова в социальных сетях, накануне двое детей с ожогами доставлены бортом санавиации в Алматы. "Бортом санитарной авиации двое детей, пострадавших в Кызылординской области от сильных ожогов, в крайне тяжелом состоянии, с полученной ожоговой травмой около 75%, были экстренно доставлены в Центр детской и неотложной медицинской помощи города Алматы. Состояние пациентов остается тяжелым, проводятся все необходимые лечебные мероприятия, ведется динамическое наблюдение", - сообщила министр.

В конце июля сообщалось о том, что в Кызылорде в результате взрыва был разрушен частный жилой дом. Пострадали четыре подростка, которые были доставлены в реанимацию.

Также в начале года сообщалось, что в Атырау в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали пять человек, которые были госпитализированы.

В январе в поселке Ботакара в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области прогремел взрыв, в результате чего обрушился дом.

Весной в Мангистауской области в селе Бейнеу обрушился частный дом, в результате чего погиб человек. По предварительным данным, произошла утечка газа.

А в конце прошлого года в Талгарском районе Алматинской области в двух домах произошел взрыв бытового газа. Четырех человек госпитализировали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2143026-postradavshih-ot-ozhogov-detey-dostavili-sanaviaciey-iz-kyzylordy-v-almaty/

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