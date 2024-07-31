Разбушевавшийся в Татарстане смерч перевернул самолеты в аэропорту

В российском городе Нижнекамске смерч разбросал легкомоторные самолеты Diamond-42 в аэропорту, видео с последствиями облетели соцсети. Известно, что никто не пострадал, передает NUR.KZ.

Накануне мы писали, что МЧС Татарстана объявило штормовое предупреждение. Отмечалось, что в Казани прошел ливень с градом, жители других городов Татарстана также заметили смерчи.

Telegram-канал "Авиаторщина" сообщил, что шквалистый ветер обрушился на нижнекамский аэропорт Бегишево в Татарстане.

"Он беспощадно расшвырял по перрону четыре бесценных учебно-тренировочных самолета Diamond-42 Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Также досталось и вертолету.

В какой-то момент над аэродромом образовался смерч, который сорвал со зданий склада и ангара металлическую обшивку, повалил деревья и уронил секцию бетонного забора", - сообщил Telegram-канал.

По данным "РИА Новости", смерч не повлиял на работу аэропорта в Нижнекамске, рейсы выполнялись по расписанию.

Позже сообщение выпустила пресс-служба ПАО "КамАЗ". Там официально подтвердили, что это был смерч, и сообщили, что пострадавших нет.

"В аэропорту Бегишево, дочерней компании ПАО "КамАЗ", прошел смерч. Были повреждены хозяйственные и административные постройки, также повреждена техника, в том числе авиационная. Степень ущерба устанавливается. Пассажирские самолеты не пострадали. На работу аэропорта по перевозке пассажиров, принятию и выпуску воздушных судов стихия не повлияла. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме", - заявили в пресс-службе.

Ранее мы рассказали об отличиях урагана от бури или смерча, а также перечислили меры безопасности, если вы столкнулись с ЧС природного характера.

Ураган - это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120 км/ч, а в приземном слое - до 200 км/ч.

Буря - длительный, очень сильный ветер со скоростью более 20 м/с, наблюдается обычно при прохождении циклона и сопровождается сильным волнением на море и разрушениями на суше.

Смерч (или торнадо) - атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли в виде темного облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Существует недолго, перемещаясь вместе с облаком.

Как действовать во время урагана, бури, смерча

Если ураган, буря или смерч застали вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, прочных шкафах, под столами. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях.

В темное время суток используйте фонари, лампы и свечи; включите радиоприемник для получения информации управления ГО и ЧС и комиссий по чрезвычайным ситуациям; по возможности находитесь в заглубленном укрытии, в убежищах, погребах и других подобных местах.

Если ураган, буря или смерч застали вас на улице населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, озер, рек и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластиковые ящики, доски и другие подручные средства. Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях, имеющихся в населенных пунктах. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра. При снежной буре укрывайтесь в зданиях.

Если вы оказались в поле или проселочной дороге, выходите на магистральные дороги, которые периодически расчищаются и где большая вероятность оказания вам помощи. При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза - очками.

При поступлении сигнала о приближении смерча необходимо немедленно спуститься в укрытие, повал дома или погреб, либо укрыться под кроватью или другой порочной мебелью.

Если смерч застанет вас на отрытой местности, укройтесь на дне дорожного кювета, в ямах, рвах, узких оврагах, плотно прижмитесь к земле, закрыв голову одеждой или ветками деревьев. Не оставайтесь в автомобиле: выходите из него и укрывайтесь.