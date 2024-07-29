В Волгоградской области поезд столкнулся с КАМАЗом, госпитализированы 55 человек

Поезд Казань — Адлер сошел с рельсов после столкновения с КАМАЗом в Волгоградской области. По последним данным, в больницы доставили более 50 пострадавших.

Столкновение КАМАЗа с поездом произошло на перегоне Гремячая — Котельниково в Котельниковском районе области в 12:35, сообщает РЖД.

По утверждению госкомпании, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим в этот момент пассажирским поездом.

«По уточненной информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом», — говорится в заявлении РЖД.

Как отметили в компании, машинист применил экстренное торможение, но скорость поезда составляла 65 км/ч, а расстояние было слишком маленьким, и столкновения избежать не удалось.

По информации МЧС России, из-за столкновения с рельсов сошли девять из 20 вагонов поезда, семь из них опрокинулись.

Как сообщает РЖД, в момент аварии в поезде находилось 803 пассажира, 31 сотрудник поездной бригады, а также машинист и помощник машиниста.

По данным перевозчика, в результате столкновения около 100 человек получили ссадины и ушибы, им была оказана медицинская помощь на месте.

Еще 30 человек, в том числе 12 детей, были госпитализированы, сообщает РЖД. В то же время Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) в своем телеграм-канале сообщает, что в больницу были доставлены 55 пострадавших.

ТАСС со ссылкой администрацию Волгоградской области сообщает, что состояние водителя КАМАЗа и одной пассажирки поезда оценивается как тяжелое.

По данным телеграм-каналов, спасатели достали пострадавшую женщину из одного из опрокинувшихся вагонов, где она оказалась зажатой.

Движение поездов на участке, где произошла авария, приостановлено. Четыре пассажирских поезда отправлены другим маршрутом, сообщает РЖД.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).