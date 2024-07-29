Жилой дом разрушило взрывом в Кызылорде (фото)

В Кызылорде в результате взрыва был разрушен частный жилой дом. Пострадали четыре подростка, которые были доставлены в реанимацию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 28 июля в 19 часов 56 минут в микрорайоне Аль-Фараби города Кызылорды произошло разрушение без возникновения пожара в результате утечек газовоздушной смеси в частном жилом доме.

Пострадали 4 подростка. В настоящее время они находятся в реанимационном отделении областной детской больницы.

"Не оставляйте детей и подростков без присмотра взрослых. Пропагандируйте детям постоянное строгое соблюдение правил безопасности в семье! Разъясните соблюдение правил безопасности, особенно при эксплуатации электрических, газовых установок", - обратились к родителям в ДЧС Кызылординской области.

Напомним, ранее в Павлодаре спасатели за 24 минуты ликвидировали пожар в квартире. На последнем этаже дома загорелся балкон. К счастью, пострадавших удалось избежать. Причина ЧП устанавливается.

Также в минувшие выходные на территории индустриальной зоны "Ордабасы", расположенной в Енбекшинском районе Шымкента, загорелась сера. Был организован оперативный штаб. Информации о пострадавших не поступало. Позже пожар был полностью потушен.