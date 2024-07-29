Пожар в квартире потушили за 24 минуты в Павлодаре

В Павлодаре спасатели за 24 минуты ликвидировали пожар в квартире. На последнем этаже дома загорелся балкон, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Павлодаре поступило сообщение о том, что в одном из многоэтажных жилых домов с балкона идет дым.

По прибытии огнеборцев установлено, что в пятиэтажном жилом доме на пятом этаже в квартире произошло загорание балкона на общей площади 8 кв.м. Силами МЧС пожар ликвидирован полностью.

"Пострадавших нет, причина устанавливается", - отметили в ведомстве.

Ранее в селе Аксуат области Абай во дворе частного жилого дома загорелись 45 тонн сена. Огонь перекинулся на грузовой автомобиль. Силами МЧС пожар был полностью ликвидирован. Обошлось без пострадавших.

А в Алматинском районе Астаны загорелся легковой автомобиль. Его потушили за 11 минут. Пострадавших не было. Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание электропроводов.