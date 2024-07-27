Подземные толчки почувствовали в Костанайской области: на место выехали сотрудники МЧС

Сейсмическое событие зафиксировали в Костанайской области. В министерстве по ЧС сообщили, что на место выехали сотрудники ДЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщает Telegram-канал Министерства по ЧС РК, ссылаясь на данные Центра данных Института геофизических исследований Национального ядерного центра Казахстана, сегодня, 27 июля, в 9:54 в 21 км к юго-востоку от города Рудный в Костанайской области произошло сейсмическое событие.

"Обстоятельства уточняются. На место выехали сотрудники ДЧС региона", - говорится в сообщении.

Ни в МЧС, ни на сайте центра не уточняется, были ли это сейсмическое событие землетрясением.

При этом агентство Kazinform пишет, что сегодня жители Рудного почувствовали подземные толчки.

На сайте научного журнала "Успехи современного естествознания" указано, что сейсмические события – кратковременный процесс, результатом которого являются сейсмические сигналы, регистрируемые сейсмографом.

Таких событий в мире происходит множество, причины их разнообразны и большинство из них не связаны с землетрясениями (понимаемыми как тектонический процесс).

Отмечается, что работающий сейсмограф регистрирует шаги людей, порывы ветра, морской прибой, движение транспорта, взрывы зарядов пороха и тротила. На сейсмических станциях, оборудуемых для регистрации землетрясений, принимаются специальные меры для уменьшения уровня помех (сейсмических сигналов, не связанных с землетрясениями), однако радикально избавиться от помех на сейсмограммах можно лишь избавившись заодно и от сигналов от землетрясений.