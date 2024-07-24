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Магазин горел ночью в Алматы (видео)

Опубликовано:

Пожарные тушат пожар
Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

Магазин загорелся минувшей ночью в Бостандыкском районе Алматы - имелась угроза распространения огня на жилой дом, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

"В одном из магазинов произошло возгорание с угрозой распространения огня на соседний двухэтажный жилой дом", говорится в сообщении

По информации ведомства, пожарные в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание на площади 120 кв.м. и не дали распространиться огню на соседнее здание.

Пострадавших нет, причина устанавливается.

Ранее в МЧС напомнили порядок действий в случае возникновения пожара в доме

  • В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112";
  • Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
  • В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);
  • Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
  • Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
  • Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
  • Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2138923-magazin-gorel-nochyu-v-almaty-video/

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