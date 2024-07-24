Магазин горел ночью в Алматы (видео)

Магазин загорелся минувшей ночью в Бостандыкском районе Алматы - имелась угроза распространения огня на жилой дом, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

"В одном из магазинов произошло возгорание с угрозой распространения огня на соседний двухэтажный жилой дом", говорится в сообщении

По информации ведомства, пожарные в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание на площади 120 кв.м. и не дали распространиться огню на соседнее здание.

Пострадавших нет, причина устанавливается.

Ранее в МЧС напомнили порядок действий в случае возникновения пожара в доме

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112";

Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;

В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);

Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;

Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;

Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;

Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112!