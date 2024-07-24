Магазин горел ночью в Алматы (видео)
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Магазин загорелся минувшей ночью в Бостандыкском районе Алматы - имелась угроза распространения огня на жилой дом, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
"В одном из магазинов произошло возгорание с угрозой распространения огня на соседний двухэтажный жилой дом", говорится в сообщении
По информации ведомства, пожарные в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание на площади 120 кв.м. и не дали распространиться огню на соседнее здание.
Пострадавших нет, причина устанавливается.
Ранее в МЧС напомнили порядок действий в случае возникновения пожара в доме
- В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112";
- Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
- В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, покрывала, песок, воду и др.);
- Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
- Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
- Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
- Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2138923-magazin-gorel-nochyu-v-almaty-video/