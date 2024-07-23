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Пока родители спали, дети кричали и просили о помощи в Экибастузе (видео)

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Полицейский из Экибастуза
Полицейский. Фото: ДП Павлодарской области

В Экибастузе стражи порядка уговорили детей открыть дверь и смогли спасти их из задымленной квартиры. Нетрезвые родители малышей спали в комнате, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сильное задымление началось в квартире около часа ночи. Инспекторы патрульной службы Алмаз Нурмагамбетов, Темирлан Шадров, Мейрман Еркин и сотрудник ювенальной полиции Арайлым Мухамеджанова патрулировали город, когда получили вызов: "В доме на улице Абая из квартиры идет дым, с балкона второго этажа дети просят помощи".

Прибыв на место, полицейские услышали крики о помощи, незамедлительно поднялись на второй этаж, однако двери были заперты изнутри.

"Мы стали разговаривать с детьми через закрытую дверь и просить ее открыть. Через время дверь открылась. Внутри мы увидели малолетних детей, подняли их и стали выносить из квартиры. В комнате увидели спящих родителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Разбудили и вынесли их на улицу. По приезде скорой помощи и дети, и взрослые были осмотрены. Дети были госпитализированы в больницу.

Мы всего лишь выполняли свой долг. В такой ситуации каждая минута могла оказаться роковой. Когда у спасенных родителей прошла первая паника, они, конечно, благодарили нас, но для нас главное было, что все остались живы", - рассказал инспектор патрульной полиции УП Экибастуза Алмаз Нурмагамбетов.

Лишь убедившись, что людей в квартире больше не осталось, стражи порядка покинули помещение.

Впоследствии сотрудники установили, что семья проживает в съемной квартире примерно месяц. У супругов есть дети в возрасте пяти и трех лет, а самому младшему один год и девять месяцев.

"Родители находились в состоянии опьянения дома. Выяснилось, что мать малолетних детей, решив подогреть ужин, поставила кастрюлю на электрическую плиту. После чего "благополучно" пошла спать. О том, что произошло в квартире, родители узнали от полицейских", - пояснили в ДП Павлодарской области.

После медицинского освидетельствования сотрудниками полиции за неисполнение законными представителями обязанностей по защите прав и интересов несовершеннолетних, а также по уходу за ними и содержанию в отношении родителей составлены административные протокола, материалы направлены в суд.

Также поведение законных представителей рассмотрели на городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где приняли решение об ограничении их в родительских правах сроком на 6 месяцев. В настоящее время отдел опеки и попечительства Экибастуза готовит материалы.

"После прохождения курса лечения малолетние дети будут определены в государственные учреждения", - отметили в ДП региона.

Отметим, что по ч.1 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге). 

Ранее в Усть-Каменогорске из-за пожара в одной из пятиэтажек эвакуировали шестерых детей и 14 взрослых. В квартире произошло загорание мебели и личных вещей. Пожар ликвидировали за 37 минут с момента поступления вызова.

А в Алматы в жилом комплексе "Нурлы Тау" горела квартира на восьмом этаже 32-этажного дома. Пожар произошел на площади в 8 квадратных метров, но тушение осложнялось сложной планировкой дома. Жертв и пострадавших не было.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2138439-poka-roditeli-spali-deti-krichali-i-prosili-o-pomoshchi-v-ekibastuze-video/

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