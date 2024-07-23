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Трактор горел на оживленной улице в Алматы (видео)

Опубликовано:

Горит трактор
Пожар. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_brothers

Трактор загорелся этим утром на одной из оживленных улиц в Алматы - пожарные потушили горящую технику, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент случился сегодня утром в Ауэзовском районе - под мостом произошло горение трактора на площади 4 м².

Огонь ликвидировали пожарные за 23 минуты с момента поступления вызова.

Пожарные тушат пожар
Трактор. Фото с места пожара: МЧС РК

Кадры с места пожара появились также в паблике kris_p_brothers в Instagram. На них видно, что трактор загорелся на улице Саина. Технику окутало пламя, вверх поднимался черный дым. Другим участникам дорожного движения пришлось объезжать трактор.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2138277-traktor-gorel-na-ozhivlennoy-ulice-v-almaty-video/

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